Grote beleggersadviseur is tegen megabonus voor Tesla-baas Musk

De kans groeit dat een meerderheid van de aandeelhouders van Tesla een megabeloning van tientallen miljarden dollar voor Elon Musk afwijst. Een belangrijke adviseur voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, Glass Lewis, roept aandeelhouders op om niet akkoord te gaan met de beloning. Die is namelijk van een “buitensporige omvang”, staat in een nieuw advies.

Glass Lewis is ook tegen de miljardenbonus, die bestaat uit opties op Tesla-aandelen, omdat die een “verwaterend effect” zou hebben op het aandelenbelang van andere beleggers. Daarnaast is Musk ook veel tijd kwijt aan zijn andere bedrijven. “Musks lijst van uiterst tijdrovende projecten die niets te maken hebben met het bedrijf was al bekend voor de in 2018 toegewezen bonus en werd alleen maar langer met zijn aankoop van het bedrijf dat bekendstaat als X”, schrijft de adviseur in een rapport.

Het pakket van aandelenopties was 56 miljard dollar waard, maar wordt nu getaxeerd op zo’n 46 miljard dollar. Een meerderheid van de aandeelhouders stemde in 2018 in met de beloning, die Musk zou krijgen als de beurskoers van Tesla tot een bepaalde hoogte zou stijgen. Maar onlangs zette een rechter een streep door het optiepakket, met als reden dat beleggers niet volledig waren ingelicht over enkele belangrijke details. Aandeelhouders van Tesla kunnen in juni opnieuw stemmen over het pakket. Als een meerderheid voor is, helpt dat Musk in zijn hoger beroep tegen het vonnis.

Glass Lewis roept aandeelhouders ook op om tegen de herbenoeming van Kimbal Musk, de broer van Elon Musk, als bestuurslid te stemmen. Ook keert de adviseur zich tegen de verplaatsing van Tesla’s formele vestigingsplaats van Delaware naar Texas. In Delaware oordeelde de rechter negatief over de megabonus voor Musk.