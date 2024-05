Drukste dag ooit met passagiers op luchthavens in VS

Amerikaanse luchthavens hebben vrijdag de drukste dag met passagiers ooit gehad. Volgens de Transportation Security Administration (TSA) werden vrijdag 2,95 miljoen reizigers gescreend op luchthavens in de Verenigde Staten. Daarmee werd het oude record van bijna 2,91 miljoen passagiers uit november vorig jaar verbroken, aldus de TSA.

Het record valt samen met het lange Memorial Day-weekend in de VS. Eerder zei een brancheorganisatie voor de Amerikaanse luchtvaart al voor deze zomer de grootste drukte ooit te verwachten. Naar verwachting worden in de zomerperiode 271 miljoen passagiers in de VS vervoerd, een stijging van 6,3 procent vergeleken met vorig jaar. Het zomerseizoen loopt van 1 juni tot en met 31 augustus.

Om aan de sterke vraag naar vliegreizen te voldoen, gaan maatschappijen zoals United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines meer vluchten uitvoeren. Naar verwachting zijn er deze zomer dagelijks meer dan 26.000 vluchten in de VS. Dat zijn er bijna 1400 per dag meer dan vorig jaar.