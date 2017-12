‘Nieuwe’ Van Gogh volgende week in Den Bosch

Het schilderij Collse watermolen van Vincent van Gogh dat het Noordbrabants Museum vorige maand op een veiling in New York heeft gekocht, arriveert op 14 december in Den Bosch. De grootste aankoop uit de geschiedenis van het museum wordt op die dag gepresenteerd en is vanaf dan ook te zien voor het publiek.

Voor het doek werd 3 miljoen euro betaald. Volgens een woordvoerster van het museum wordt het schilderij maandag opgehaald in de Verenigde Staten.

Om de aankoop te vieren is het Noordbrabants Museum op zaterdag 16 december gratis open voor publiek. De Collse watermolen die in Eindhoven staat, is die dag ook gratis te bezoeken.

Het Noordbrabants Museum toont als enige museum in Zuid-Nederland originele werken van Vincent van Gogh. Het werk is te zien in een paviljoen gewijd aan Van Gogh en zijn Brabantse periode.