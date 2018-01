Concerten Randy Newman afgelast

Randy Newman heeft zijn geplande optredens in Nederland afgelast. De 74-jarige Amerikaanse singer-songwriter ondergaat binnenkort een knieoperatie, en kan daarom niet optreden.

Newman zou tijdens zijn Europese Dark Matter Tour in februari vijf optredens geven in Nederland, waaronder in het Concertgebouw in Amsterdam en TivoliVredenburg in Utrecht. De afgelaste optredens worden niet op een later moment ingehaald.

Tickethouders worden per e-mail op de hoogte gesteld en krijgen hun geld terug, zegt een woordvoerder van concertorganisator Mojo.

Ook de concerten van Newman in Belgiƫ, begin maart, gaan niet door.