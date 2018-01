Shape of Water krijgt 13 Oscar-nominaties

De film The Shape of Water van regisseur Guillermo del Toro heeft dit jaar de meeste Oscarnominaties in de wacht gesleept. Het fantasy-liefdesdrama maakt kans op dertien beeldjes, maakte de Academy die de prijzen uitreikt dinsdag bekend.

The Shape of Water vertelt over de vriendschap tussen een schoonmaakster in een zwaarbewaakt overheidslaboratorium en een zeewezen waar de overheid experimenten op uitvoert. De film draait vanaf 15 februari in de Nederlandse bioscopen.

De film maakt kans in belangrijke categorie├źn als beste film, beste regisseur en beste hoofdrolspeelster. In de categorie beste film strijdt The Shape of Water met Lady Bird, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Phantom Thread, The Post en Three Billboards Outside Ebbing Missouri.

In de categorie beste acteur lijkt de grootste kanshebber Gary Oldman, voor zijn rol als Churchill in Darkest Hour. Bij de beste actrices lijkt Frances McDormand de beste kaarten te hebben met haar rol als moeder die genoegdoening zoekt voor de moord op haar dochter in Three Billboards.

De Oscars worden op 4 maart uitgereikt.