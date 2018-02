Het is bijna weer zover: valentijn. De uitgelezen dag om je geliefde in het zonnetje te zetten. Weet je echter niet wat je moet kopen? Wij zetten de leukste en origineelste valentijnscadeaus voor man- of vriendlief voor je op een rij.

Proost op je valentijn

Bijna iedere man houdt ervan: bier. Maar een kratje bier uit de supermarkt cadeau doen is allesbehalve romantisch. Het valentijn pack van Beerwulf is dat wel. Het pack is speciaal samengesteld voor Valentijnsdag en bevat zestien speciaalbieren die geheid zorgen voor vlinders in de buik van je geliefde (en die van jou!).

Een letterlijke blind date

Wil je als cadeau je geliefde ergens mee naar toe nemen en heb je geen zin in een standaard diner voor twee? Bij het restaurant C-taste in Amsterdam heb je letterlijk een blind date. Je eet er namelijk volledig in het donker. Een unieke ervaring, omdat je een stuk intenser zult voelen, proeven, ruiken en horen. Bovendien kunnen jullie volledig genieten van elkaars gezelschap zonder afgeleid te worden door omgevingsfactoren.

Sexy tussen de lakens

Valentijn is het ideale moment om met man- of vriendlief het bed in te duiken. Met dit in gedachten is een goed zittende, sexy boxershort van bijvoorbeeld Beeren ondergoed of een Beeren hemd een leuk cadeau. Een presentje waar jijzelf ook van kunt genieten. Om het cadeau spannend te maken, kun je bij het ondergoed een verleidelijk briefje voegen. Dat wordt gegarandeerd een spannende avond!

Woordjes en rode oortjes

Mannen krijgen er jeuk van: een romantisch liefdesgedicht. Althans, dat denken de meeste vrouwen, waardoor ze niet aan het dichten slaan. Maar volgens dichter Jos van Hest vinden mannen het juist wel leuk om het te krijgen: “Voor de dichtende vrouw is het leuk om geheimzinnig in te spelen op mannelijk, stoer gedrag. ‘Ik vind je gebit zo mooi. Hoe je eet en je kaken beweegt. Ik vind je gebit zo mooi, die tanden mag je ook in mij zetten’.” De stemming wat losser maken met een erotisch gedicht is volgens Van Hest ook een ‘pakkend’ valentijnspresentje; een perfect cadeau dus om te combineren met de sexy onderbroek en het hemd die we hierboven noemden.

Gamen tot in de late uurtjes

Wat is er nou leuker dan samen met je geliefde een nachtje te verblijven in een hotel? Het hart van veel mannen zal sneller gaan kloppen van een overnachting in The Arcade Hotel in Amsterdam; een hotel vol met retrogames en -consoles. In iedere kamer ligt een retro en een moderne console en je vindt er allerlei gamegerelateerde kunst en spullen, zoals Star Wars-schilderijen. Ook is er een grote gamekamer met gamecomputers, een VR-bril, televisies en de nieuwste gameconsoles. Nu maar hopen dat jij de games ook leuk vindt…