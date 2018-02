Rotterdam viert 30-jarige band met Gergiev

Het jaarlijkse Gergiev Festival in Rotterdam staat de komende aflevering (september) in het teken van de nu dertigjarige relatie tussen de in Moskou geboren dirigent Valery Gergiev en de Maasstad. Gergiev maakte in 1988 zijn debuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 1995 werd hij er chef-dirigent, een functie die hij dertien jaar vervulde.

Het festival met Gergiev en het orkest als hoofdrolspelers omvat onder meer drie grotezaalconcerten. Zo leidt Gergiev als operadirigent de eerste akte uit Die Walküre van Richard Wagner. Als dirigent van groot-symfonisch werk komt hij met Mahlers Zesde en als voorvechter van nieuwe Russische muziek dirigeert hij de wereldpremière van (de herziene versie van) de cantate Über Liebe und Hass van de inmiddels 85-jarige Sofia Goebaidoelina.

Het Petersburgse Mariinsky Koor komt over voor de uitvoering. Het zal verder eveneens Rachmaninovs Vespers ten gehore brengen.

Het Gergiev Festival vergeet met de familievoorstelling Doornroosje van Tjaikovski ook de kinderen niet.