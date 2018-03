Aznavour, daar is ie weer

Charles Aznavour mag dan 93 zijn, zaterdagavond staat hij andermaal op het podium in Amsterdam. Zijn stem is wel zwakker geworden, maar zijn aanwezigheid niet. De Franse chansonnier windt nog steeds overal ter wereld het publiek om zijn vinger, altijd worden er door luisteraars weer traantjes weggepinkt en onverminderd snellen de fans tijdens het slotapplaus met bossen bloemen naar hem toe.

Hij vindt het altijd plezierig om in Nederland te zingen: ,,Het publiek heeft zich altijd heel warm en trouw opgesteld, waardoor het een waar genoegen is om telkens terug te keren als ik word gevraagd”, vertelde hij afgelopen winter aan het ANP.

Amsterdam is niet de enige plek waar de kleine Fransman van Armeense afkomst te horen zal zijn: in zijn agenda staan concerten in Frankrijk, Tsjechië, Rusland, Japan, Italië en Groot-Brittannië. En dat is alleen nog maar tot medio dit jaar.

Intussen schrijft en componeert hij nog steeds tientallen liedjes. Aznavour, die in mei 94 hoopt te worden, heeft aan energie geen gebrek: ,,Ik ben me nooit aan uitspattingen te buiten gegaan, zoals drugs. Ik ben 45 jaar geleden gestopt met roken. Ik drink slechts bij gelegenheid. Ik ben gek op lekker eten, maar ik eet niet te veel. En natuurlijk heb ik aan mijn ouders goede genen te danken!’