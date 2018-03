120 BPM grote winnaar Césars

De film 120 BPM heeft vrijdagavond de meeste Césars in de wacht gesleept. Het drama over homoactivisten die begin jaren negentig in Frankrijk vochten voor erkenning sleepte zes prijzen in de wacht, waaronder die voor beste film.

De race ging tot de laatste prijs tussen 120 BPM en Au Revoir Là-haut. Beide films sleepten dertien nominaties in de wacht voor de Césars, het Franse equivalent van de Amerikaanse Oscar. Au Revoir Là-haut won vijf prijzen.

Op de rode loper verschenen veel genodigden met een wit lint op hun kleding. Daarmee gaven ze aan de actie #MaintenantOnAgit (We komen nu in actie) te steunen, het Franse antwoord op de TimesUp-beweging. Eén van de actrices die met een wit lint arriveerde was Penélope Cruz. Zij werd geëerd met een oeuvreprijs.

De Césars worden jaarlijks uitgereikt door de Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Vorig jaar was Elle, een film van Paul Verhoeven, een van de grote winnaars.