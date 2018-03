Victory Boogie Woogie krijgt nieuwe lijst

Piet Mondriaans Victory Boogie Woogie krijgt maandag een nieuwe lijst. Het Gemeentemuseum in Den Haag, waar het veelbesproken werk hangt, liet bij de ontvangst van het kunstwerk in 1998 een nieuwe lijst maken, maar die is nu aan vervanging toe.

Volgens een woordvoerster komt er een lichter exemplaar van aluminium, met ook veel beter glas, waardoor de huidige lichtgroene zweem ook tot het verleden gaat behoren en de Mondriaan optimaal te zien zal zijn. Mondriaan begon aan de Victory Boogie Woogie begin jaren veertig, maar hij voltooide het werk niet. Hij stierf voortijdig op 1 februari 1944.

Het werd eind afgelopen eeuw aangekocht voor het nationale kunstbezit, uit een schenking van De Nederlandsche Bank, die er het einde van de gulden mee wilde markeren.