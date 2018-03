‘Time en Sports Illustrated in de etalage’

Het Amerikaanse mediabedrijf Meredith onderzoekt de verkoop van bladen als Time, Sports Illustrated en Fortune. Dat werd woensdag bekendgemaakt, tegelijkertijd met een flinke reorganisatie.

Meredith kreeg onlangs branchegenoot Time Inc in handen, dat de bladen in portefeuille heeft. Dat pakket wordt nu opgeschoond, meer naar de doelgroepen van Meredith. People, Entertainment Weekly, Real Simple, InStyle, Shape and Travel + Leisure, uit de portefeuille van Time Inc, blijven bij Meredith.

Zij worden samengevoegd met bladen als Better Homes & Gardens en Family Circle. Meredith kondigde ook een kostenbesparende ontslagronde aan, voor tweehonderd werknemers. Daar komen de komende tien maanden nog eens duizend banen bij die geschrapt worden.