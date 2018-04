Paul Acket Award voor pianiste Kaja Draksler

De Sloveense pianiste en componiste Kaja Draksler heeft de Paul Acket Award 2018 gewonnen. North Sea Jazz reikt de prijs jaarlijks uit aan een artiest die meer aandacht verdient voor zijn of haar uitzonderlijke muzikaliteit.

,,Spannende, krachtige, vrije improvisaties in combinatie met technieken uit de hedendaags-gecomponeerde muziek kenmerken de zeer persoonlijke stijl van het Sloveense multitalent Kaja Draksler”, luidt het oordeel van de jury. De pianiste verhuisde op haar achttiende van SloveniĆ« naar Nederland. Ze is bekend in de Europese jazzscene en bracht zeven succesvolle albums uit. Momenteel toert ze als soliste, in een duo met pianiste Eve Risser en met haar eigen octet.

Draksler ontvangt de Paul Acket Award op het North Sea Jazz Festival, waar ze op 13 juli optreedt.