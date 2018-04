Extra concert bij Heino’s afscheid

De Duitse zanger Heino wordt tachtig en grijpt dit kroonjaar aan om andermaal afscheid te nemen van zijn publiek. De kaarten voor zijn vaarwelconcert op 8 maart volgend jaar in Eindhoven vliegen weg, dus komt er een tweede gelegenheid om de artiest voor het laatst op Nederlandse bodem live te horen: in de Melkweg in Amsterdam op 31 maart.

Wie achter het net vist, kan in die periode overigens ook net over de grens terecht, bijvoorbeeld in Oberhausen en Keulen.

Heino (13 december 1938) zit op dit moment veelvuldig in de studio om een afscheidsalbum op te nemen. Heino Kramm begon zijn carrière in 1955. Vijftig jaar later nam hij ook al eens afscheid, maar daarvan kwam hij toen terug. Tijdens zijn loopbaan nam de man met het witte haar en de grote zonnebril meer dan duizend liedjes op.