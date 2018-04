Goed nieuws voor liefhebbers van Amsterdam: er komt een Netflix-serie die zich afspeelt in onze hoofdstad. De serie verwijst naar de meedogenloze Nederlandse geschiedenis waar onze welvaart deels op gebaseerd is.

De serie gaat over een groep jonge studenten die in Amsterdam geniet van rijkdom, seks en macht, totdat ze, zonder dat ze het doorhebben, een verborgen toegang naar een demonische wereld uit de Gouden Eeuw openen. De serie doet volgens AT5 enigszins denken aan de Netflix-serie Stranger Things, waarin ook een verborgen parallelle wereld wordt ontdekt.

De show, waarvan de naam nog niet bekend is, gaat bestaan uit acht afleveringen van een half uur. Het verhaal is bedacht door filmregisseur Pieter Kuijpers. Hij maakte eerder onder meer Riphagen en Van God Los. Schrijverscollectief Winchester McFly, bekend van onder meer de film Bankier van het Verzet, gaat zich buigen over het script.

Als je nieuwsgierig bent geworden naar de serie, moet je nog wel even wachten totdat je die kunt bekijken. De serie verschijnt in 2019.

Netflix werd op de vingers getikt

Netflix, die zo’n twee miljoen abonnees heeft in Nederland, werd begin dit jaar nog op de vingers getikt door de Raad van Cultuur. Het adviesorgaan voor kunst, cultuur en media is van mening dat streamingdiensten zoals Netflix 15 procent aan Nederlandse producties moet aanbieden.

