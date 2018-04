Acteur Vern Troyer (Mini-Me) overleden

Acteur Vern Troyer is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt via Facebook. Troyer werd vooral bekend door zijn rol als Mini-Me in de Austin Powersfilms. Troyer, die slechts 80 centimeter lang was worstelde met depressies en was lange tijd alcoholverslaafd.

