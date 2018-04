Woede in Israël over weigering prijs Portman

In Israël is boos gereageerd op de weigering van de Amerikaans-Israëlische actrice Natalie Portman om uitreiking van de Genesis Prize bij te wonen. De Oscar-winnares wil de prijs niet in ontvangst nemen uit protest tegen het anti-Palestijnse beleid van premier Benjamin Netanyahu. Hij zou spreken tijdens de ceremonie, maar de uitreiking is afgelast.

Leden van de Likoed-partij van Netanyahu hebben geopperd Portman haar paspoort en staatsburgerschap te ontnemen. Volgens sommige ministers uit het Israëlische kabinet is de actrice ,,gemanipuleerd door de Palestijnen geleide internationale boycotcampagne tegen Israël”.

Afgelopen november werd bekend dat Portman de prijs won. Die gaat jaarlijks gaat naar ‘buitengewone individuen die een inspiratie vormen voor de volgende generatie joden, vanwege hun uitstekende professionele prestaties en toewijding aan de joodse waardes en het joodse volk’.

Destijds reageerde de actrice, die in Jeruzalem is geboren, nog dankbaar. ,,We zijn bedroefd dat mevrouw Portman heeft besloten om om politieke redenen niet aanwezig te zijn bij de Genesis Prize-ceremonie. We zijn bang dat haar beslissing ervoor zorgt dat onze filantropische organisatie een politiek karakter krijgt, iets dat we de afgelopen vijf jaar hard hebben geprobeerd te vermijden”, aldus een verklaring van de organisatoren van de prijs.

Israël kreeg de afgelopen weken veel internationale kritiek vanwege de gewelddadige reacties op de Palestijnse protesten bij de grens met de Gazastrook. Zeker 35 Palestijnse demonstranten werden door het Israëlische leger doodgeschoten, en honderden raakten gewond.