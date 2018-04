Bill Cosby schuldig bevonden aan misbruik

Een jury in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft acteur Bill Cosby schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van voormalig basketbalster Andrea Constand in zijn huis in 2004. De rechter besloot de tachtigjarige komiek op borgtocht vrij te laten in afwachting van zijn definitieve straf. De voormalig Cosby Show-acteur is veroordeeld voor alle aanklachten. Op elk misdrijf staat maximaal tien jaar cel.

Tijdens de uitspraak van de jury keek Cosby teneergeslagen naar de grond. De nu 45-jarige Constand gaf ondertussen geen krimp terwijl een van de andere vrouwen die de acteur beschuldigt van misbruik, Lily Bernard, begon te huilen. De openbaar aanklager vroeg de rechter Cosby gelijk in hechtenis te nemen. Hij zou namelijk kunnen vluchten omdat hij een privéjet heeft. Hierop zei Cosby: ,,Hij heeft geen vliegtuig, jij klootzak!”

De jury ging woensdag in beraad en kwam er dit keer wel uit. Vorig jaar juni werd een zaak tegen Cosby namelijk nietig verklaard omdat de jury niet tot een unaniem oordeel kon komen. Aanklagers lieten direct al weten de zaak over te willen doen.

Alhoewel tijdens deze rechtszaak meerdere vrouwen hebben getuigd dat ze gedrogeerd en misbruikt zijn door Cosby, draait de zaak om één van hen, Andrea Constand. De meeste andere zaken zijn verjaard. In totaal zijn 62 vrouwen naar voren gekomen met soortgelijke verhalen over de acteur.