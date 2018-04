Deze mensen hebben écht oranjekoorts

Elk jaar op Koningsdag staat heel Nederland op zijn kop en vieren we met elkaar de verjaardag van Willem-Alexander. Sommige Nederlanders staan echter ook op andere dagen van het jaar op hun kop door het Koningshuis. Wie zijn deze royalty-fans en wat betekent het om bevangen te zijn door oranjekoorts? “Mijn vriend wil niet in een oranjemuseum wonen.”

Arno Tax (44)

Arno Tax (44) uit Rotterdam noemt zichzelf een orangist. “De oranjes kunnen bij mij wel een potje breken.” Al vanaf zijn twaalfde heeft hij een grote interesse in de geschiedenis van de Oranjes. “Mijn oma is op 31 augustus 1902 geboren, op dezelfde dag als Wilhelmina. Toen ze een jaar of vier was, zag ze al die Nederlandse vlaggen hangen. Hierdoor was mijn oma meteen fan van het Koninghuis.” Toen Arno 16 jaar oud was, ging hij voor het eerst naar werkbezoeken en reisde hij het hele land door om Beatrix te zien. Toen begon het bij hem echt te kriebelen en begon hij ook met verzamelen. “Beatrix is nog steeds mijn koningin. Willem-Alexander trok mij een tijdje wat minder, maar later met Máxima aan zijn zijde werd het leuker. Ik ben bij hun huwelijk en de inhuldiging geweest. Dat zijn wel momenten dat ik kippenvel krijg en een traantje moet wegpinken. Ik leef daar weken van tevoren naartoe. Ik heb inmiddels een verzameling van zestig dozen waar boeken, portretten, foto’s, lepeltjes, broches en trouwboekjes inzitten. Ook heb ik een website en een Facebookpagina ‘Oranje boven’. Sinds zes jaar woon ik samen met mijn vriend, maar hij wil niet in een oranje museum wonen. Er staan dus helaas maar een paar spullen in ons huis.” Onlangs was Máxima op bezoek bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam waar Arno haar stond op te wachten. “Ik had een bosje rozen voor haar gekocht. Mijn vriend en ik hebben samen een visitekaartje laten maken, die ik altijd bij een cadeautje doe. Máxima liep naar mij toe en ze herkende me. Ze zei: ‘meneer, u bent altijd zo trouw’. Toen gaf ik haar de bloemen en zei ze: ‘er zit geen kaartje bij!’. ‘Jawel’ zei ik, ‘die zitten in de bloemen’. Tja, daarvan ga ik wel stralen.”

Linda en Jolanda Oosterveen (43)

Tweelingzussen Linda en Jolanda Oosterveen (43) uit Apeldoorn noemen zichzelf royalty-fans pur sang en trekken met hun website Royaltytwins.nl menig bezoeker. Linda’s passie ligt bij het fotograferen en Jolanda meer bij het verzamelen. Linda: “Sinds 2005 werd ik op sleeptouw genomen door mijn zus en ben ik door haar aangestoken met het oranjevirus. We gaan naar werkbezoeken en events en daar maak ik foto’s die ANP niet maakt. Vanuit het publiek maak je namelijk de beste foto’s en deze plaatsen we op onze website. We laten ook zelf ansichtkaarten drukken; die lopen als een tierelier.” Jolanda: “Ik ben vanaf mijn zesde begonnen met verzamelen, toen was de inhuldiging van Beatrix. Met het lepeltje van Beatrix en Juliana uit 1980 is mijn liefde voor het koningshuis begonnen. Al mijn zakgeld ging op aan kaarten van de koningin en de prinsen. Thuis dachten ze dat het een fase was, maar van een fase werd het oranjekoorts.” Omdat de zussen zijn opgegroeid in Apeldoorn, waren ze vaak op Paleis het Loo te vinden. Ze zaten ook op de Julianaschool. Linda: “Ik vind de royals fascinerende mensen, die tegelijkertijd ook heel gewoon zijn. Zij zijn het visitekaartje van Nederland.” Jolanda: “Ik heb inmiddels twee kasten in mijn huis met items, van Emma tot Willem-Alexander en Máxima aan toe.”

Jacobien Mourits (17)

Jacobien Mourits uit Oud Beijerland noemt zichzelf een échte royalty-fan, omdat ze naast de Nederlandse royals ook de buitenlandse royals op de voet volgt. “Ik kijk elke dag of er nog nieuws is over de royals. Bij grote events en events die in de buurt zijn, probeer ik er altijd bij te zijn. Maar ik zit nog op school, dus ik heb niet altijd vrij.” De oranjekoorts begon bij Jacobien toen Beatrix in 2007 een bezoek bracht aan Oud-Beijerland. “Ik ben toen plaatjes gaan verzamelen en vervolgens ben ik een keer met mijn ouders naar dodenherdenking en Koninginnedag in Veenendaal geweest. Toen had ik pas echt de smaak te pakken.” Vanaf 2014 gaat ze zelfstandig op pad. Jacobien vindt de royals altijd heel hartelijk. “Bij een bezoek in Waalre ging ik met Máxima op de foto. Toen zei ze dat ze het zo leuk vond dat ze me weer zag. Dat herinnert ze zich dus wel.” Ook thuis kunnen mensen er niet omheen dat Jacobien oranjegezind is. “Ik heb op mijn kamer een grote fotolijst hangen waarin allemaal foto’s van mij met royals zitten. Ook heb ik een verzameling van Wilhelmina-pepermuntblikken.” Is er nog iets wat indruk heeft gemaakt op Jacobien? “Tijdens Koningsdag in Dordrecht in 2015 stond Máxima met haar rug naar mij toe en zag zij mij niet. Pieter Christiaan liep toen naar mij toe, vroeg om mijn camera en heeft toen een foto gemaakt. De week erna bij ‘Dodenherdenking’ zag ik hem weer en heb ik hem persoonlijk de foto overhandigd.”