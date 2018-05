Onmisbare apps voor liefhebbers van boeken

Op je smartphone zijn er een hoop applicaties voor boekenliefhebbers. We verzamelden de leukste vijf apps die zowel geschikt zijn voor iOS als Android.

Offline luisterboeken luisteren

Naast tastbare boeken lezen kan een luisterboek ook fijn zijn. Met de app Luisterbieb kun je met één druk op de knop je favoriete luisterboek downloaden. Geen lid van de bibliotheek? Niet getreurd, de applicatie is voor zowel leden als niet-leden beschikbaar. Een ander voordeel: je kunt offline de boeken beluisteren.

Boeken lenen van vrienden

Met Bksy kun je boeken uitlenen of lenen. Je voert in welke boeken jij op je boekenplank hebt liggen, en je leert je vrienden beter kennen door hun boekenlijst door te spitten. Vervolgens is het ruilen geblazen.

Dé app voor boekenliefhebbers

Goodreads is dé app voor iedere boekliefhebber. Je kunt bijhouden welke boeken je leest, to read lijsten opstellen, recensies schrijven en deelnemen aan verschillende boekenclubs. Ook kun je vrienden uitnodigen om deel te nemen aan bepaalde challenges.

Ontdek onbekende talentvolle schrijvers

Op Wattpad kun je boeken en verhalen van onbekende schrijvers lezen. Je kunt met de app bepaalde schrijvers volgen en hun verhalen lezen die je vervolgens kan delen met andere lezers. Je kunt ook je eigen verhalen publiceren. De populaire boekenreeks After is bekend geworden via Wattpad.