Applaus van pers voor Waylon

Direct na zijn optreden in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival kreeg Waylon donderdagavond applaus van de internationale pers verzameld in het perscentrum naast de Altice Arena in Lissabon. Ook de delegatie van de AVROTROS toonde zich enthousiast over de uitvoering van de Nederlandse inzending op het internationale podium.

De act van Waylon, die met zijn nummer Outlaw In ‘Em een gooi doet naar een plek in de finale van het liedjesfestijn, verliep net als tijdens de eerdere repetities vlekkeloos. Hij zag er na de laatste noten duidelijk opgelucht en voldaan uit. Nieuw in de act was een klein tikje tegen zijn bekende grote zwarte hoed tijdens een close-up. Voor Waylon breekt nu het lange wachten in de green room aan, waar hij wordt bijgestaan door onder anderen zijn vier dansers.

De 38-jarige zanger hoopt van het Europese miljoenenpubliek genoeg stemmen te verzamelen voor een finaleticket. Van de achttien artiesten die donderdag in de tweede voorronde aantreden, gaan de tien hoogst gewaardeerde acts door naar de eindstrijd zaterdag.

Commentator Jan Smit noemde het optreden van Waylon superstrak en ijzersterk. Volgens Jan Smit was het de beste act van de avond tot nu toe. “Hij heeft alles gegeven”, duidde Jan Smit de zweetdruppels van Waylon.