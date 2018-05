Sony krijgt controle over platenlabel EMI

Muziekmaatschappij EMI komt bijna volledig in handen van Sony. De Japanners betalen circa 2 miljard dollar voor het belang van 60 procent dat in het bezit was van investeerder Mubadala, zo werd gemeld. Sony zelf heeft al circa een derde van de aandelen EMI in handen.

EMI is goed voor een catalogus van meer dan 2 miljoen liedjes van artiesten als BeyoncĂ©, Frank Sinatra, David Bowie, Pharrell Williams, Carole King en nog heel veel anderen. De uitgebreide lijst met artiesten en liedjes versterkt Sony’s positie als de grootste muziekuitgever ter wereld. Dat gebeurt op het moment dat de populariteit van streamingdiensten de waarderingen voor auteursrechten aanwakkert.

De overname van de aandelen EMI is de eerste grote aankoop door Sony onder de nieuwe topman Kenichiro Yoshida die sinds april op zijn post zit. De komende jaren wil hij meer geld verdienen met games, muziek en entertainment.