5x de leukste uitjes in Noord-Brabant

Met de zomerse temperaturen waar we momenteel mee te maken hebben, is het nu het perfecte moment om eropuit te gaan. Ga je een paar daagjes op vakantie in Noord-Brabant of doe je de provincie voor een dag aan en wil je iets leuks ondernemen? Wij zetten tips op een rij voor de leukste uitjes in Noord-Brabant.

Begeef je in een heel andere wereld

Zet in het grootste virtual reality center van Europa, gevestigd in Eindhoven, een VR-bril op en begeef je in een heel andere wereld. Van hoogtevreesbelevingen en spannende shooters tot samen hamburgers bakken, het kan allemaal in het center. De VR-experience heeft negen VR-ruimtes en focust zich op teamwork, competitie en interactie; een leuk familie- of teamuitje dus!

Biertjes drinken in een klooster

Een bezoekje brengen aan Trappistenklooster en Bierbrouwerij de Koningshoeven is zeker de moeite waard. Je kunt er onder meer genieten van een eigengemaakt La Trappe biertje, een film kijken over de historie van de monniken en tijdens een rondleiding door de bierbrouwerij zie je meer van het prachtige trappistenklooster. Om volledig te kunnen genieten van de alcoholische versnaperingen, is het geen slecht idee om een overnachting te boeken in de buurt, bijvoorbeeld een hotel in Tilburg.

De langste kroegenstraat van Nederland

Feestliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan Stratumseind in Eindhoven, de langste kroegenstraat van Nederland. In de straat bevinden zich maar liefst meer dan vijftig kroegen. Van bruine cafés tot clubs en van feestcafés tot cocktailbars, er is voor ieder wat wils. Op vrijdag en zaterdag zijn de kroegen tot vier uur ’s nachts open. De andere dagen sluiten de kroegen in Eindhoven om twee uur ’s nachts.

Overnachten tussen de wilde dieren

Wil je giraffen, kamelen en cheetahs van een steenworp afstand bekijken, maar heb je geen geld voor een ticket naar Afrika? In Nederland kan je ook op (auto)safari. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is het grootste dierenpark van de Benelux. Als je er een overnachting aan wilt plakken: je kunt in een tent tussen de wilde dieren slapen. In de vroege ochtend, voordat het park opengaat, staat een unieke wandelsafari op de planning.

Loopings en een droomvlucht

Voor jong en oud is een dagje naar de Efteling een leuk uitje. Het grootste attractiepark van Nederland biedt al 65 jaar lang voor ieder wat wils; van de Droomvlucht tot achtbanen. Dat de Efteling de moeite waard is om te bezoeken, blijkt ook uit het feit dat het pretpark is uitgeroepen tot ‘Leukste uitje van Nederland 2017’ door de ANWB.