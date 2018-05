5x originele uitjes in Amsterdam

Het is druk in Amsterdam, heel druk. Voor het toekomstige stadsbestuur is de maat vol. In het nieuwe coalitieakkoord staan rigoureuze maatregelen om de drukte af te laten nemen. Zo wordt ‘pretvervoer’, zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen, teruggedrongen. Maar niet getreurd, er blijft genoeg leuks over om te doen in Amsterdam. Wij zetten vijf originele uitjes in onze hoofdstad op een rij.

Dineren in het pikkedonker

Wil je een hapje eten in Amsterdam, maar heb je geen zin in een standaard diner voor twee? Bij het restaurant Ctaste eet je volledig in het donker. Naast dat dineren in het pikkedonker een hele beleving is, zal je volgens de eetgelegenheid een stuk intenser voelen, proeven, ruiken en horen. Extra bijzonder: bij Ctaste zijn elf experts met een visuele beperking in dienst; het betreft een subsidievrije betaalde baan. Niet gek natuurlijk dat Ctaste hen heeft aangenomen, zij weten in het donker perfect hun weg te vinden.

Schommelen boven de afgrond

Wat de Euromast is voor Rotterdam, de Eiffeltoren voor Parijs en het Empire State Building voor New York, is A’DAM Toren voor onze hoofdstad. Op de rooftop van het 85 meter hoge gebouw staat de hoogste schommel van Europa. Naast spanning en sensatie biedt de attractie je een adembenemend uitzicht over de stad. “Je kunt onder meer de historische binnenstad, de havens, het IJsselmeer, Pampus en de polderlandschappen zien. Je ziet ook bootjes en pontjes af en aan varen en de roerigheid bij station Amsterdam Centraal”, aldus Sander Groet, de drijvende kracht achter de skydesk.

Een drankje drinken en Siberische temperaturen

Voor echte koukleumen is dit uitje niet weggelegd, maar een bijzondere ervaring is het zeker: de Amsterdam Icebar bezoeken. De bar wordt op een constante temperatuur van – 10 graden Celsius gehouden en alles, maar dan ook echt alles, is er gemaakt van ijs. Zelfs het glas waarin je biertje wordt geserveerd. Geen warme kleding bij je? Geen paniek, je krijgt warme kleding, zoals een jas en handschoenen, om de ijskoude temperaturen te trotseren. Op Thingstodoinamsterdam vind je meer informatie over dit uitje en andere uitjes in Amsterdam. Ook kun je via deze website tickets bestellen.

Op avontuur…. als je durft

Stap binnen de donkere muren van The Amsterdam Dungeon in de voetsporen van jonge matrozen die hun ziel verkochten aan de VOC, ontdek het weerzinwekkende lichaam van de beruchte crimineel Zwarte Jan en sta terecht voor krankzinnige misdaden; The Amsterdam Dungeon wekt de duistere geschiedenis van ons hoofdstad tot leven. Een leuk uitje voor het hele gezin!

Dobberen op De Poezenboot

Poezenliefhebbers opgelet: er bestaat een heuse poezenboot. De Poezenboot is een unieke woonboot die is omgetoverd tot dierenasiel, en jij kan die bezoeken. Het drijvende paradijs voor katten stamt uit 1966, toen oprichter Henriette van Weelde een zwerfkat onder een boom aantrof. Ze besloot het dier mee naar huis aan de Herengracht te nemen. Een andere zwerfkat volgde, en voor ze het wist had ze een huis vol poezen en katten. Ook begonnen mensen de dieren bij haar te brengen. Op een gegeven moment was haar huis zo vol met de viervoeters, dat ze nieuwe huisvesting nodig had en die vond ze door uit haar raam te kijken: het idee voor De Poezenboot was geboren.