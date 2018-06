Trap monument Kamp Amersfoort afgesloten

De leiding van herinneringscentrum Kamp Amersfoort heeft de trap rond oorlogsmonument De Stenen Man afgesloten. De 34 treden zijn nu zo versleten en kapot, dat de trap gevaarlijk wordt.

In het ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’ zaten in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen gevangen die de bezetter niet bevielen. In 1953 werd, aan het einde van de vroegere schietbaan, De Stenen Man onthuld, een beeld van een gevangene voor het vuurpeloton. Het werd gemaakt door oud-kampgevangene Frits Sieger als herinnering aan alle slachtoffers die zijn gevallen in Kamp Amersfoort.

Herstel van de trap kost 5000 euro, aldus een woordvoerder, en dat geld is niet voorradig in het centrum. Daarom zoekt Kamp Amersfoort 34 mensen of bedrijven die ieder voor 150 euro een trede willen sponsoren. Zij worden daarmee Beschermer van Kamp Amersfoort.