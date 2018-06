Whitney-museum krijgt 400 werken Lichtenstein

Het Whitney-museum in New York krijgt meer dan vierhonderd werken van de Amerikaanse popartkunstenaar Roy Lichtenstein. De stichting die de nalatenschap van de in 1997 overleden schilder, graficus en beeldhouwer beheert, heeft die schenking toegezegd. Het museum in Manhattan, dat al zeer vaak tentoonstellingen wijdde aan de artiest, komt daardoor in het bezit van verreweg de grootste Lichtenstein-collectie ter wereld.

De in 1923 geboren Lichtenstein wordt naast Andy Warhol gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van de popart en geldt als een van de grootste Amerikaanse kunstenaars van de 20e eeuw. Hij werd wereldwijd vooral bekend door zijn op stripverhalen gebaseerde doeken in veelal rood, geel en blauw met dikke zwarte accentuering. Lichtenstein liet zich inspireren door met name Europese voorbeelden, onder wie Mondriaan, Monet, LĂ©ger en Picasso.

Zijn archief met bijna een half miljoen documenten gaat naar het Smithsonian in Washington.