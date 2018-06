Monument voor Mevrouw de Bok

Corrie van Gorp krijgt een blijvend eerbetoon in het Oude Luxor in haar geboortestad Rotterdam. Collega-entertainer Richard Groenendijk is de drijvende kracht achter het geheel, een soort installatie waarin de loopbaan van de charismatische artieste (75) wordt belicht en het kostuum van haar beroemdste typetje Mevrouw de Bok centraal komt te staan.

Het wordt heel mooi, verklapt hij al terwijl hij net de maillot van Mevrouw de Bok uit het sop heeft gehaald. ,,Mijn moeder heeft haar tasje geplakt. De grote bruine jas heb ik wel naar de stomerij gebracht, die man werd ook al helemaal zenuwachtig toen hij hoorde waarvoor het was. Het zijn toch een soort kroonjuwelen, hè?”, aldus Groenendijk (45).

Niet dat hij nou meteen voorzitter van de Corrie-fanclub is, zegt hij. ,,Maar we stonden vorig jaar samen in het programma voor het honderdjarige bestaan van het Luxor. Het was heel bijzonder dat ze daar op het toneel stond, want eigenlijk wil ze helemaal niks meer. We deelden de kleedkamer. We hebben echt de héle dag over het vak zitten praten.”

Daarop realiseerde Groenendijk zich dat Van Gorp, die triomfen vierde aan de zijde van de grootheden Wim Sonneveld en (Meneer de Bok) André van Duin, eigenlijk zomaar en stilletjes was gestopt, na een combinatie van problemen. ,,Dat raakte mij. We zijn in Nederland ook zo goed in mensen vergeten. Afschrijven, dat doen we hier zo graag, in tegenstelling tot veel andere landen”, moppert hij.

Groenendijk besloot het er niet bij te laten zitten. ,,Ik vroeg: heb je dat kostuum nog? Ja, dat had ze nog wel liggen. In de fietsenberging. Dat komt nu in een mooi en goed belicht, professioneel ontwerp. Want we zijn echt geen streekmuseum, hoor! ” Hij vertelt dat Van Gorp meteen alweer wilde dat Van Duin ook in het eerbetoon werd betrokken. ,,Ze is te bescheiden, hè. Ze vindt het moeilijk te accepteren dat het alleen om haar draait.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb onthult de installatie woensdag. Van Gorp verdient het allemaal voor de volle honderd procent, vindt Groenendijk: ,,Corrie is zo ontzettend van het volk. En amusement, er wordt weleens wat op neergekeken, maar niks is zo moeilijk.”