Bijzondere opnamen Wim Sonneveld afgestoft

Instituut Beeld en Geluid in Hilversum vertoont op 24 juni bijzondere opnamen van entertainer Wim Sonneveld (1917-1974), die recent zijn teruggevonden en afgestoft, voor publiek.

Het gaat volgens Sonneveld-researcher Frank Jochemsen om een oudejaarsuitzending uit 1963, waar te zien is hoe hij repeteert voor een optreden als zijn legendarische typetje Nikkelen Nelis. Verder is er nog een complete, in BelgiĆ« opgedoken opname uit de beroemde tv-reeks Ja zuster nee zuster, waarop Sonneveld zijn hit ‘De kat van ome Willem’ zingt.

Ook wordt zijn laatste tv-optreden dat bewaard is gebleven getoond: gemaakt tijdens een door Mies Bouwman gepresenteerd spelprogramma ter gelegenheid van het zilveren jubileum van koningin Juliana.

De hoofdmoot van de vertoning op 24 juni is echter de documentaire +/- 9000 keer Wim Sonneveld, die Kees Brusse in 1971 over de cabaretier maakte, de meest intieme reportage ooit over de man die weinig over zichzelf prijsgaf. De film is opnieuw gescand van de originele filmnegatieven.