Musical over Beatrix, de majoor en de Wallen

Het roemruchte bezoek in 1965 van prinses Beatrix aan de Amsterdamse Wallen wordt het onderwerp van een musical. De toenmalige troonopvolgster maakte destijds onder leiding van heilsoldate majoor Alida Bosshardt kennis met de rosse buurt en de problemen daar. Het was wereldnieuws.

De voorstelling wordt over een kleine anderhalf jaar in de Nederlandse theaters verwacht, met Annick Boer als Majoor Bosshardt en Joke Bruijs als de hoerenmadam Greet. Wie de rol van Beatrix gaat vervullen, is nog niet vastgesteld.

‘Bosshardt & Beatrix, de musical’ wordt geschreven door Dick van den Heuvel, die afgelopen seizoen de Musical Award voor het beste script scoorde met zijn tekst voor ‘Was Getekend Annie M.G. Schmidt’. De producent van ‘Bosshardt & Beatrix’ is zijn eigen Homemade Productions, dat hij vijf jaar geleden oprichtte met Gerda van Roshum.

Van den Heuvel belooft ,,een musical met repertoire uit de jaren zestig en prachtige verhalen over het Amsterdam uit die tijd”. Het bezoek aan de Wallen was enorm belangrijk voor de prinses, die altijd contact bleef houden met de inmiddels overleden majoor. Enkele jaren geleden opende Beatrix in Amsterdam de Majoor Bosshardtburgh, een opvanglocatie van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen.