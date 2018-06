Van Gogh & Japan trekt 430.000 bezoekers

Het aantal bezoekers van de expositie Van Gogh & Japan komt naar verwachting uit op zo’n 430.000. De tentoonstelling in het van Gogh Museum in Amsterdam gaat zijn laatste week in. Inwoners van de hoofdstad kunnen zaterdagavond gratis de ongeveer honderd schilderijen en tekeningen bekijken, waarin Van Goghs voorliefde voor Japan naar voren komt.

Directeur Axel RĂ¼ger is ,,enorm vereerd” dat er zoveel mensen naar de tentoonstelling zijn gekomen. Doordat de bezoekers hun ticket vooraf online moesten boeken, werd de drukte gespreid.

Ook op social media deed de expositie, die eind maart opende, het goed. De socialmediacampagne over de tentoonstelling bereikte volgens het museum meer dan 15 miljoen mensen en de speciale rondleidingen op Facebook en Instagram door Van Gogh & Japan werden meer dan een miljoen keer bekeken.