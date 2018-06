Rotterdam warmt op voor NSJ met veel muziek

Rotterdam staat de komende weken bol van de muziek met North Sea Round Town: de traditionele aanloop naar het North Sea Jazz Festival. Op ruim honderd locaties zijn er meer dan driehonderd, veelal gratis, concerten. Dan gaat het vooral om veel blues, soul, funk, hiphop, pop en improvisatie.

Ook worden er veel jazzdocumentaires vertoond. In de tuin van het Oogziekenhuis staat een klankconcert op het programma waar iedereen een blinddoek om krijgt. Er vaart een jazzschip, er is een speciale jazzfietstour en er zijn optredens in verzorgingshuizen en in parken. En natuurlijk ook in restaurants en cafés. Musicerende vluchtelingen en Rotterdammers verzorgen samen een avondvullend dinerconcert.

Het North Sea Jazz Festival is dit jaar op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juli, en zoals elk jaar sinds 2006 in Ahoy Rotterdam.