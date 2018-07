Kettingreactie van vijf uur in Leeuwarden

In de binnenstad van Leeuwarden vindt zondag een vijf uur durende kettingreactie plaats van mensen, spullen, machines, bouwwerken en performances. Het evenement, getiteld de 8ste dag, is in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Tijdens de kettingreactie, die van 13.00 tot 18.00 uur duurt, worden twee wereldrecordpogingen gedaan.

Zo wil de organisatie een record neerzetten van een regenboog van 2,5 kilometer gekleurde plastic doppen boven de Oldehove. Die doppen zijn ingezameld door Stichting Internationale Kinderhulp, die overal ter wereld kinderdorpen bouwt voor ouderloze en kansarme kinderen. De opbrengst van de doppen komt ten goede aan de kinderdorpen. De tweede poging is een boekendomino met 12.000 omvallende boeken in de bibliotheek. Het vorige record in het Guinness Book of World Records staat op 10.200 boeken.

De kettingreactie bestaat uit 47 onderdelen. In totaal doen er vijftienhonderd mensen mee, onder wie een bruidspaar dat elkaar tijdens het evenement het ja-woord geeft.