Cliff Richard wint privacyzaak van BBC

Cliff Richard heeft de rechtszaak gewonnen die hij tegen de BBC had aangespannen. De Britse publieke omroep moet de zanger 210.000 pond (ruim 235.000 euro) schadevergoeding betalen.

Richard had de BBC aangeklaagd omdat de omroep zijn privacy zou hebben geschonden door in 2014 beelden van een politie-inval in zijn huis live uit te zenden. De zanger werd destijds beschuldigd van kindermisbruik maar daarvoor werd onvoldoende bewijs gevonden. In juni 2016 werd bekend dat hij niet werd vervolgd. De rechter stelt Richard nu in het gelijk.

Tijdens het proces deed Richard eerder emotioneel verslag van de impact van de uitzending. Hij vertelde dat hij er bijna twee jaar zwaar onder geleden had en dat zijn gezondheid ernstig verslechterde door de voortdurende stress. Richard dacht onder meer dat de hele wereld hem voortaan zou zien als een ,,crimineel” en vond dat de BBC zijn reputatie had besmeurd.

De 77-jarige Richard schikte vorig jaar mei al met de politie. Een verslaggever van de BBC had de politie ten tijde van de inval benaderd en gezegd te weten van het onderzoek naar Richard. Daarna werd de informatie over de inval gedeeld. Van de politie kreeg Richard een schadevergoeding van 400.000 pond (ruim 462.000 euro).