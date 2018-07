Karin Slaughter blijft het populairst

AMSTERDAM – De Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter blijft onverminderd populair in Nederland. Haar bestseller Gespleten staat voor de vijfde week op rij op de eerste plaats in de Boeken Top 10.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse zo lang op nummer 1 staat in ons land. Vorig jaar stond ze ook vijf weken bovenaan de bestsellerlijst met Goede dochter. Staat Slaughter ook volgende week aan de top, dan heeft ze haar eigen record verbroken.

In de top 3 zien we twee nieuwkomers. Het leven van een loser 12. Wegwezen van Jeff Kinney stijgt van plek 5 naar 2. Paolo Cognetti’s De acht bergen staat inmiddels al 45 weken in de lijst, maar weet toch te klimmen in de Boeken Top 10. Het boek staat op de derde plaats.

Ook is er één nieuwe binnenkomer bij de tien best verkochte boeken van Nederland. Op plaats negen staat Sexy, but tired. But sexy van vlogster en journalist Jamie Li.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Karin Slaughter – Gespleten

2. (4) Jeff Kinney – Het leven van een loser 12. Wegwezen.

3. (5) Paolo Cognetti – De acht bergen

4. (2) Hendrik Groen – Leven en laten leven

5. (5) Dan Brown – Oorsprong

6. (3) Murat Isik – Wees onzichtbaar

7. (7) Suzanne Vermeer – Super de luxe

8. (6) Jonas Jonasson – De 100-jarige man die terug kwam om…

9. (-) Jamie Li – Sexy, but tired. But sexy

10. (9) Paolo Cognetti – De buitenjongen