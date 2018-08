Westbroek sluit nieuw optreden Goede Doel uit

Zanger Henk Westbroek wil nooit meer optreden met Het Goede Doel. De iconische groep had in de jaren tachtig hits met nummers als België, Vriendschap, Eenvoud en Nooduitgang.

Het is een publiek geheim dat Westbroek en zijn muzikale partner Henk Temming vaak met elkaar in de clinch liggen. ,,We hebben in de regel ruzie over letterlijk alles”, zei Westbroek in het NPO Radio 5-programma Volgspot. ,,Als ik zeg ‘zullen we het zo doen’, dan weet ik dat Henk zegt: ‘nee, zus lijkt me beter’. Als ik dan inbind, zegt hij vervolgens: misschien is zo toch beter.”

Westbroek, die zichzelf hier net zo zeer de schuld van geeft als ‘de andere Henk’, heeft na vier decennia geen zin meer in dit conflictmodel. ,,Ik ben nu 66 en ik heb geen zin meer om mijn leven lang ruziënd door te brengen. Het is veel fijner om met andere mensen te kunnen lachen.”

Het Goede Doel ging begin jaren negentig uiteen. In 2001 en 2008 gaven Henk, Henk en de band een aantal reünieconcerten. De Utrechtse zanger, presentator en oud-politicus gaat volgend jaar solo optreden.