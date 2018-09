Eurovisiesongfestival in Tel Aviv

Het Eurovisiesongfestival 2019 wordt niet in Jeruzalem maar Tel Aviv gehouden. Dit hebben de Israëlische autoriteiten donderdag bekendgemaakt na maanden van gesteggel over in welke stad het festival zou komen.

Zo heeft een ultra-orthodoxe minister zijn collega’s die het festival regelen, een bezorgde brief geschreven. Hij vindt dat onder geen beding in Jeruzalem mag worden afgeweken van de strenge joodse wetten over de religieuze rustdag sabbat. De finale van het songfestival is zaterdagavond en de voorbereidingen en repetities daarvoor zouden dus tijdens de sabbat vallen.

De Europese Omroepunie (EBU) die over het songfestival gaat, heeft eerder deze maand van de Israëlische premier Netanyahu schriftelijke garanties geëist over het festival, berichtte de krant Haaretz. De EBU eiste dat de deelnemers ongeacht hun politieke inzichten mogen komen en dat ze op zaterdag een generale repetitie kunnen houden. Ook moeten alle journalisten die het festival verslaan, worden toegelaten.