Zuid-Nederland herdenkt operatie Market Garden

Zuid-Nederland herdenkt dit weekeinde de operatie Market Garden, het geallieerde offensief in september 1944 om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De bevrijdingsoperatie, die op 17 september begon, stokte bij Arnhem toen de geallieerden daar na ruim een week vechten de Rijnbrug niet in handen konden krijgen. De meeste herdenkingen in de regio Arnhem zijn rond volgend weekeinde gepland.

In Groesbeek loopt maandag NAVO-opperbevelhebber Curtis Michael Scaparrotti een deel van de jaarlijkse Monumententocht Operatie Market Garden mee. Scaparrotti is commandant geweest van de Amerikaanse 82nd Airborne Division. Dat legeronderdeel speelde in 1944 een belangrijke rol bij de bevrijding van de regio Nijmegen. De NAVO-topman wordt vergezeld door de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

De komst van Scaparrotti is een hoogtepunt in de reeks herdenkingen. Die worden dit jaar vrij bescheiden gehouden, omdat Market Garden volgend jaar 75 jaar geleden is. Dan willen veel organisaties groot uitpakken.

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek houdt zondag een herdenkingsfestival. In Grave wordt in het weekeinde de slag om de de brug over de Maas nagespeeld. Bij de brug is maandagavond een herdenking. Dinsdag gaat in de regio Eindhoven de jaarlijkse Lichtjesroute weer aan.

Volgende week vrijdag leggen veteranen kransen op het Airborneplein bij de John Frostbrug in Arnhem. Op de brug is daarna het festival Bridge to Liberation Experience. Zaterdag is de elk jaar drukbezochte paradropping boven de Ginkelse Heide in Ede. Duizend parachutisten doen daar de luchtlandingen uit 1944 na. De officiƫle Airborne-herdenkingsdienst volgt zondag op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.