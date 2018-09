Paul Simon geeft afscheidsconcert in New York

Na meer dan een halve eeuw in de muziekbusiness geeft Paul Simon (76) in de nacht van zaterdag op zondag zijn afscheidsconcert. Het al lang uitverkochte evenement vindt plaats in Flushing Meadows Corona Park in de wijk Queens in New York, in de buurt waar Simon is opgegroeid.

,,Als kind had ik in 20 minuten met de fiets van huis naar het park kunnen fietsen”, zei Simon. ,,Dit is meer dan een afscheid.”

Simon geldt als een van de meest succesvolle musici en songwriters van de afgelopen decennia. Solo en met collega Art Garfunkel als Simon & Garfunkel kende hij met nummers als ‘The Sound of Silence’, ‘Mrs. Robinson’ en ‘Bridge over Troubled Water’ wereldsuccessen.