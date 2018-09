Heideroosjes geeft twee jubileumconcerten

Met twee jubileumconcerten viert punkrockband Heideroosjes volgend jaar zijn dertigjarig bestaan. De Limburgse band treedt op 26 januari op in de Melkweg in Amsterdam en op 2 februari in AB in Brussel.

Heideroosjes trad zes jaar geleden voor het laatst op, na een carrière van tien albums en bijna 1500 concerten in Europa, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Japan. ,,Behalve het jubileum hebben we ook gewoon zin om weer eens samen te spelen”, zei zanger/gitarist Marco Roelofs in het programma Michiel op NPO Radio 3FM. ,,Na de laatste show in september 2012 hebben we elkaar nauwelijks gezien. Die afstand was nodig. We hadden vanaf onze puberteit fulltime met elkaar in een bus gezeten”, aldus Roelofs.

De samenstelling van de band is altijd ongewijzigd gebleven. Drie bandleden stopten met het maken van muziek. Alleen Roelofs bleef actief als artiest. Hij schreef een boek, maakte twee avondvullende theatervoorstellingen en bracht een album uit met een nieuw project genaamd STAVAST.