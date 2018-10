Bijna 7,9 miljoen euro binnen voor Sulawesi

Tot nog toe is op Giro555 bijna 7,9 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan het Indonesische eiland Sulawesi. In totaal is er inmiddels 7.862.162 opgehaald. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt door Ruud de Wild van Radio 2 in het actiecentrum Beeld en Geluid in Hilversum, waar tientallen bekende Nederlanders in een belpanel zitten om donaties aan te nemen.

De actiedag Nederland helpt Sulawesi was woensdagmiddag begonnen met een voorlopige opbrengst van bijna 6,1 miljoen euro. Dj Martin Garrix opende de inzamelingsdag. Premier Mark Rutte riep in een videoboodschap op te doneren.

Vanaf Sulawesi reageert Henriette Nieuwenhuis namens Giro555 opgetogen: “Een fantastische tussenstand. Dankzij al deze donaties kunnen we nog meer mensen helpen. Hulpverleners zijn hier met man en macht aan het werk. Ze delen schoon drinkwater en voedsel uit en zorgen voor onderdak.”

Radio- en televisiezenders besteden nog de hele avond aandacht aan Sulawesi. Er volgen nog optredens van Nick en Simon en Kris Kross Amsterdam en de Balinese dansgroep Bunga Rosi. Striptekenaar Peter van Dongen, winnaar van de Stripschapsprijs, is in Beeld en Geluid aan het tekenen. Zijn tekening van bewoners in de verwoeste stad Palu wordt woensdagavond geveild.

Het noordwesten van het Indonesische eiland werd 28 september getroffen door een aardbeving en een tsunami. In het NOS Journaal van 20.00 uur wordt de volgende tussenstand van Nederland helpt Sulawesi bekendgemaakt. Het eindbedrag wordt rond 23.15 uur bekendgemaakt in Pauw.