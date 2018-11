Concertgebouworkest begint EU-jeugdorkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest begint een internationaal jeugdorkest: RCO Young. Het zal bestaan uit talenten van veertien tot en met zeventien jaar uit de hele Europese Unie en elke zomer van samenstelling veranderen. Muziekdocenten, dirigenten van lokale jeugdorkesten, schoolbands, fanfares en andere professionals kunnen talentvolle jongeren voordragen om auditie te doen.

Het jeugdorkest is met name bedoeld voor jonge musici die door hun achtergrond misschien niet zo gemakkelijk verder doordringen in de muziekwereld. Tijdens zomerstages van 2,5 weken kunnen ze een intensief programma volgen met onder meer lessen van musici van het Concertgebouworkest. Er is op zo’n zomerkamp niet alleen oog voor muziek, maar bijvoorbeeld ook voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een periode in het zomerkamp wordt afgesloten met concerten onder leiding van een gerenommeerde dirigent in Het Concertgebouw en in concertzaal Flagey te Brussel, waar RCO Young zal samenspelen met het Belgische kinderkoor Singing Molenbeek. Daarna gaan de deelnemers verder als ambassadeurs voor de muziek in eigen land: ,,De gedachten achter RCO Young, talentontwikkeling, diversiteit en de verbinding met de maatschappij, nemen zij mee terug”, is volgens een woordvoerster de bedoeling.

Het is de bedoeling van het ‘echte’ orkest contact te houden met de jongeren, zodat ze bijvoorbeeld naar een concert van het Concertgebouworkest kunnen komen als dat in hun land is.

Het eerste RCO Young summer camp heeft volgende jaar augustus plaats Ede en biedt plaats aan 71 deelnemers. Er wordt dan een concert voorbereid met muziek van Tsjaikovski en Mendelssohn.