Bedenker Marvel Comics Stan Lee overleden

Stan Lee, de geestelijk vader van de meeste personages uit het universum van comicproducent Marvel, is overleden, melden persbureau Reuters en de website TMZ. Meerdere media, zoals The Hollywood Reporter, bevestigen het nieuws op basis van bronnen.

De 95-jarige striptekenaar zou maandag per ambulance van zijn huis naar het ziekenhuis zijn gebracht en daar zijn overleden. Lee had al langere tijd gezondheidsproblemen.

Lee richtte begon jaren zestig samen met zijn zakelijke partner Jack Kirby de Marvel-reeks met The Fantastic Four. Daarna volgden onder meer Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man en The Avengers.

De strips van Marvel werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd. Deze reeks ontpopte zich tot een van de meest succesvolle filmreeksen in de geschiedenis van Hollywood.