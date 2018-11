Wijding nieuwe bisschop Roermond live op tv

De wijding van Harrie Smeets tot nieuwe bisschop van Roermond is op zaterdag 8 december te volgen op televisie. Zowel de KRO als de regionale omroep L1 zendt de plechtigheid in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond rechtstreeks uit. De plechtigheid begint om 10.30 uur en duurt zo’n twee uur, liet het bisdom Roermond donderdag weten.

,,De belangrijkste momenten tijdens de plechtigheid zijn het tonen en voorlezen van de benoemingsbul van de paus, de wijding en overhandiging van de bisschoppelijke regalia (mijter, staf en ring) en het in bezit nemen van de bisschopszetel van Roermond”, aldus een woordvoerder.

Voor de wijding heeft het bisdom veertig bisschoppen uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. In de kathedraal is plek voor 1200 mensen.

Voorafgaand aan de plechtigheid trekt een stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars, acolieten, seminaristen, diakens en priesters naar de kathedraal.