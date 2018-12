Metropole maakt andermaal kans op een Grammy

Google plus

De Grammy’s worden uitgereikt op 11 februari in Los Angeles.

,,Het zou fantastisch zijn als we wederom een Grammy zouden krijgen, maar deze nominatie is op zichzelf natuurlijk al een grote eer”, reageert Metropole-directeur Jan Geert Vierkant.

,,De songs van Raul, zijn stem en zijn gitaarspel waren op zichzelf al cadeautjes. Het is fantastisch zijn verhalen kleur te mogen geven met de klanken en ritmes van het Metropole Orkest. Een match made in heaven”, zegt Mendoza.

Het Metropole maakt een kans op de onderscheiding in de categorie ‘Best Jazz Vocal Album’.

HILVERSUM/LOS ANGELES (ANP) - Het Metropole Orkest heeft opnieuw een nominatie te pakken voor een Grammy, nu voor het album 'If You Really Want’, dat onder leiding van Vince Mendoza werd gemaakt met vocalist en gitarist Raul Midón.

Entertainment