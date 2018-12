Da Vinci helpt Teylers aan bezoekersrecord

Teylers Museum in Haarlem stevent dit jaar af op een bezoekersrecord van naar schatting 177.000 mensen en dat is niet in de laatste plaats te danken aan Leonardo da Vinci. Een expositie van tekeningen van de meester trekt belangstellenden van overal: in twee maanden tijd al 65.000.

Vrijdag kon de 150.000ste bezoeker van 2018 worden verwelkomd, die speciaal uit Nijmegen was gekomen en er zelfs een hotel voor had genomen. De zichtbaarheid is ook wel een buitenkans: de geƫxposeerde tekeningen, waaronder voorstudies voor het Laatste Avondmaal, worden hierna veelal weer geruime tijd opgeborgen omdat ze kwetsbaar zijn.

Het museum verruimt de openingstijden in de kerstvakantie. Vanaf 27 december tot en met 6 januari is het tot 20.00 uur geopend (op 31 december en 1 januari tot 18.00 uur).

De Leonardo-expositie is te zien tot en met 6 januari en kan worden gezien als de aftrap van de herdenking van het 500e sterfjaar van de Italiaanse meester in 2019. Teylers organiseerde eerder ‘blockbusters’ over Michelangelo (2005/2006) en RafaĆ«l (2012).