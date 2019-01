Expo van werken ‘Het Geheim van de Meester’

In museum More zijn vanaf zondag tot medio juni de 22 werken te zien die zijn gereconstrueerd in de tv-serie Het Geheim van de Meester. In de serie (AVROTROS) gaat een team van experts aan de slag met een beroemd Nederlands meesterwerk en probeert dit met geavanceerde technieken na te maken.

Zo verbranden ze bijvoorbeeld een koeienschedel om tot precies die kleur beenderzwart te komen die Rembrandt gebruikte. Gaandeweg krijgen de kunstschilder, restaurator, materiaaldeskundige en timmerman inzicht over hoe de schilder destijds te werk is gegaan. Kunstenaar Jasper Krabbé is teamleider.

De deskundigen herschiepen op deze manier al werken van Vincent van Gogh, Frans Hals, Rembrandt van Rijn, Carel Fabritius, Carel Willink, Mondriaan, Johannes Vermeer en Claude Monet.