Publiek krijgt inspraak bij Zilveren Camera

Stichting De Zilveren Camera, de prijs voor Nederlandse fotojournalistiek, heeft een publieksprijs in het leven geroepen. Vanaf woensdag kan iedereen stemmen op een van de tien foto’s die door een vakjury zijn geselecteerd. Ze zijn vanaf 2 februari ook in een museale omgeving te zien, in Museum Hilversum. Stemmen kan tot 24 maart op zilverencamera.nl. De winnaar wordt op 30 maart bekendgemaakt. De voornaamste journalistieke fotowedstrijd in Nederland bestaat zeventig jaar.

De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes en juryvoorzitter Marc Prüst maakten woensdag bekend wie hebben gewonnen in diverse subcategorieën. Zij maken kans op de Canon Zilveren Camera 2018. Zo won Remko de Waal (in categorie nieuws nationaal) met een foto van Maarten van der Weijden die zijn Elfstedenzwemtocht staakt en Freek van den Bergh (politiek) met een serie over D66-Kamerlid Pia Dijkstra en de Donorwet. In de categorie Personen in het nieuws won Carla van de Puttelaar met een portret van Astrid Holleeder, zus van crimineel Willem Holleeder.

De uitreiking van de Zilveren Camera en de Prijs voor Storytelling is op 1 februari in Gooiland in Hilversum. Koning Willem-Alexander is erbij aanwezig. Fotografe en oud-Journaallezeres Sacha de Boer presenteert de uitreiking en de Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg, levert een bijdrage. Op 28 januari wordt de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar bekendgemaakt, die dan ook meedingt naar de Zilveren Camera.

Vorig jaar won NRC-fotograaf Chris Keulen in de categorie Documentair Nationaal de Zilveren Camera met de serie Kwetsbare liefde, over een man die thuis zijn al jaren dementerende vrouw verzorgt.