Rotterdamse musea weer open voor de nacht

Tijdens de vijfde editie van de Museumnacht Rotterdam openen ruim 35 Rotterdamse musea en andere culturele instellingen hun deuren van 20.00 uur tot 01.00 uur. Er zijn meer dan tachtig events, voor jong en oud: van karaoke tot dansoptredens, een zaklamptour, exposities en ontmoetingen met kunstenaars.

De Stijlkamers van het Schielandshuis zijn speciaal voor de avond open. Museum Boijmans Van Beuningen is gastheer van een Bauhausfest. In Het Oogziekenhuis zijn veel activiteiten die de bezoekers meenemen in de wereld rondom het oog en de kunst van het kijken, met onder meer een geblinddoekt klankconcert.

De Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi: ,,Door de krachten te bundelen laten de Rotterdamse instellingen die meedoen aan Museumnacht010 zien hoe eigenzinnig, levendig en veelzijdig Rotterdam is.”