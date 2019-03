Ruim 9000 bezoekers Museumnacht010

De Museumnacht010 in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag ruim 9000 bezoekers getrokken. Zij bezochten meer dan tachtig evenementen in de stad met als thema ‘ Herontdek de stad, elkaar en de nacht’.

De organisatie spreekt van een geslaagd evenement. ,,Niet alleen de instellingen kleurden roze/paars, zelfs de Erasmusbrug werd in Museumnacht010-kleuren uitgelicht. Er heerste een echt festivalgevoel in de stad.”

,,Meer dan de helft van de bezoekers was onder de 35 jaar”, zegt Germa Roos, projectleider Museumnacht010. ,,We zagen de afgelopen edities steeds meer jongeren op Museumnacht010. Dat we nu voor het eerst zijn uitverkocht, geeft ons het vertrouwen dat we het juiste pad hebben ingeslagen,”

De Museumnacht010 is een initiatief van de Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen.