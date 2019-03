Daan Roovers nieuwe Denker des Vaderlands

Daan Roovers is de nieuwe Denker des Vaderlands. De docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam wordt vrijdag geïnaugureerd tijdens de Nacht van de Filosofie in Rotterdam.

Dat heeft de stichting Maand van de Filosofie dinsdag bekendgemaakt. Roovers is de opvolger van René ten Bos, die twee jaar Denker des Vaderlands was. Roovers was hoofdredacteur van Filosofie Magazine en maakte programma’s bij de Omroep Human.

Als universitair docent leert ze studenten hoe ze hun academische kennis kunnen overbrengen op een publiek van niet-filosofen en hoe ze als filosoof kunnen meedoen aan een publiek debat. ,,. Ik wil de actualiteit verdiepen met filosofische perspectieven en filosofische inzichten toegankelijk maken voor een breed publiek”, zegt ze op haar website.