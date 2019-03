Max Velthuijs-prijs 2019 voor Sylvia Weve

Illustrator Sylvia Weve krijgt de Max Velthuijs-prijs 2019. Dat heeft het bestuur van de stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde dinsdag bekendgemaakt.

Aan de driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinderboekenillustraties is een bedrag verbonden van 60.000 euro, evenveel als voor de P.C. Hooftprijs en de Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur.

Weve (1954) illustreerde meer dan 150 kinderboeken. Ze won eerder samen met kinderboekenschrijver Bette Westera de Woutertje Pieterse Prijs (2015) en een Gouden Penseel (2013).

,,Haar illustraties voor kinderboeken zijn trefzeker, getuigen van flair en blinken uit in expressie”, schrijft de jury onder voorzitterschap van Floor Rieder. ,,Van eenvoudig en gestileerd tot aan barok. Humoristisch, po√ętisch, of een tikkeltje surrealistisch. Weve kan het en doet het.”

Weve krijgt in september de Max Velthuijs-prijs uitgereikt in het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in Den Haag. Drie jaar geleden ging de prijs naar Dick Bruna.